(IL VIDEO). Paura sull’Asse Mediano, auto percorre la strada controsenso per diversi chilometri

Panico sull’Asse mediano dove un’auto, nello specifico una Fiat 600 di colore bianco, ha percorso l’arteria stradale controsenso. La vettura ha percorso il tratto che collega Afragola e Caivano per diversi metri, per poi uscire dall’Asse Mediano per fortuna senza conseguenze gravi per gli altri automobilisti. Il video ha fatto il giro della rete (pubblicato da Simone Pozone). E’ stato girato da un automobilista che percorreva lo stesso tratto dall’altro lato della carreggiata.

Auto contromano sull’Asse mediano: scontro frontale sulla rampa (14 gennaio 2020)

Uno scontro frontale tra due auto si è verificato questa mattina lungo l’Asse mediano. In particolare l’incidente è avvenuto sulla rampa di accesso dell’uscita di Arzano. A provocarlo sarebbe stato un viaggiatore che ha imboccato la rampa contromano. Non ancora chiare le cause che lo hanno portato a imboccare la strada contromano. La sua Renault Modus è entrata controsenso sull’Asse mediano ma quando si è accorto dell’errore era troppo tardi ed è andato a impattare contro una Fiat Grande Punto. A dare la notizia è stata la pagina Facebook “La voce di Arzano” che ha anche pubblicato una foto delle auto incidentate. Ancora tutta da chiarire l’esatta dinamica, ed eventuali responsabilità dell’incidente.