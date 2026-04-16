Una condanna soft se rapportato a quanto gli veniva contestato e soprattutto per il quantitativo di droga rinvenuto. Gennaro Esposito, figlio dell’ex ras scissionista Pietro, è stato condannato dal gip Grammatica a tre anni e sette mesi di reclusione: accolta la tesi del suo difensore, l’avvocato Gandolfo Geraci, riuscito a ridimensionare le accuse per il suo assistito. Esposito junior era stato arrestato lo scorso novembre durante un blitz dei carabinieri della stazione di Secondigliano:
nel corso del controllo furono rinvenuti complessivamente 18 chili di droga. Lo stupefacente – suddiviso in 15 chili di hashish, quasi due chili di eroina e 810 grammi di cocaina – era nascosto nell’armadio della camera da letto del proprio figlio neonato. Accuse che però non hanno scalfito la linea della difesa riuscita ad ottenere una condanna al ribasso.
Gennaro Esposito è il figlio di Pietro, conosciuto come il ras scissionista già condannato in relazione all’omicidio di Gelsomina Verde, avvenuto il 22 novembre 2004. Fu dopo l’arresto per questo delitto che cominciò a collaborare con la giustizia nelle indagini sulla cosiddetta «faida di Scampia» che vedeva contrapposti, alla periferia nord di Napoli, il clan Di Lauro e quello degli Scissionisti. Esposito ammise di aver attirato la ragazza in trappola, conducendola da quelli che sarebbero diventati i suoi aguzzini, ma sostenne di non essere a conoscenza delle intenzioni omicide degli affiliati del clan Di Lauro.
In casa con oltre 15 chili di droga, condanna soft per il figlio del ras Pietro Esposito
Una condanna soft se rapportato a quanto gli veniva contestato e soprattutto per il quantitativo di droga rinvenuto. Gennaro Esposito, figlio dell’ex ras scissionista Pietro, è stato condannato dal gip Grammatica a tre anni e sette mesi di reclusione: accolta la tesi del suo difensore, l’avvocato Gandolfo Geraci, riuscito a ridimensionare le accuse per il suo assistito. Esposito junior era stato arrestato lo scorso novembre durante un blitz dei carabinieri della stazione di Secondigliano: