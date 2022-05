In giro con gli amici con la pistola carica sotto al sedile, arrestato 22enne di Ponticelli

I carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di arma clandestina Saverio Porricelli, 22enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo in corso Arnaldo Lucci, i militari hanno rinvenuto nella sua auto una pistola revolver Trident cla. 38 con 4 colpi nel tamburo. L’arma era nascosta sotto al sedile, pronta per essere utilizzata.

Porricelli, che era in auto con alcuni amici, è finito in manette ed è stato poi portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Una forte esplosione ha svegliato i residenti di Ponticelli poco dopo la mezzanotte di oggi. Una bomba, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, è deflagrata sotto al cavalcavia di via Angelo Camillo de Meis, al confine con Cercola. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la polizia. Non si registrano danni alla struttura, ma gli investigatori hanno avviato le indagini per tentare di risalire agli autori dell’attentato. Al momento non si esclude alcuna pista.