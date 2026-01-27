PUBBLICITÀ
In piazza con tirapugni, sfollagente e "spadino": 58enne nei guai al Vomero

Gianluca Spina
In piazza con tirapugni, sfollagente e "spadino": 58enne nei guai al Vomero
Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha denunciato un 58enne napoletano per porto di armi od oggetti atti ad offendere.
In particolare, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Fanzago, hanno notato il predetto aggirarsi con fare circospetto.
Pertanto, i poliziotti lo hanno controllato, trovandolo in possesso di un tirapugni con attivazione di scarica elettrica, di uno sfollagente e di un bastone animato con una lama di 40 cm; il 58enne è stato, altresì, trovato in possesso di circa 3 grammi di sostanza stupefacente e, per tale motivo, è stato anche sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

