Incendio in centro nel Nolano, Smart divorata dalle fiamme

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Antonio De Curtis per l’incendio di una Smart.
L’auto è andata completamente distrutta. Le fiamme si sono estese anche ad altri 3 veicoli, tutti parzialmente danneggiati.
Non ci sono feriti. Non si esclude che l’origine del rogo possa essere doloso.
Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.
LEGGI ANCHE – Terrore sulla statale 268 del Vesuvio, coppia rapinata nel parcheggio della pompa di benzina
Questa notte due persone in auto sono state rapinate. Erano in sosta nel parcheggio di un distributore di carburanti lungo la SS268.
Tre uomini col volto coperto gli hanno puntato contro un’arma e si sono fatti consegnare contanti ed effetti personali. Sono poi fuggiti.
Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.