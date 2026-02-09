Rogo in pizzeria a Secondigliano, attivate le misure d’emergenza per le famiglie evacuate

PUBBLICITÀ

A seguito del grave incendio sviluppatosi questa notte nella pizzeria “Benvenuti al Sud” nel quartiere di Secondigliano, l’Amministrazione Comunale di Napoli sta intervenendo per garantire assistenza ai cittadini coinvolti e monitorare i rischi ambientali.

Attualmente, a causa dei danni strutturali provocati dal rogo, due appartamenti adiacenti sono stati dichiarati inagibili dai Vigili del Fuoco. Inoltre, la zona resta sotto osservazione per la qualità dell’aria, che risulta ancora fortemente satura di fumi e difficile da respirare.

Incendio in pizzeria a Secondigliano, attivate le misure d’emergenza per le famiglie evacuate

Per far fronte all’emergenza abitativa immediata, il Comune ha disposto l’apertura straordinaria del Centro Giovanile “Sandro Pertini” (ex Centro Combattenti), adibito a punto di prima accoglienza. Al momento sono 21 le persone accolte presso la struttura, per le quali i servizi sociali e la Protezione Civile stanno predisponendo pasti caldi e pernottamento.

La dichiarazione dell’Assessore al Welfare, Chiara Marciani: “Siamo presenti sul territorio per non lasciare sole le famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie case per questo drammatico evento. La nostra priorità è garantire loro un riparo sicuro. Grazie al lavoro dei servizi sociali e dei volontari, abbiamo allestito il centro Pertini per accogliere i 21 sfollati, tra cui alcuni anziani e bambini, assicurando pasti e assistenza per la notte. Restiamo in costante contatto con i tecnici e le autorità competenti per monitorare l’evolversi della situazione e la messa in sicurezza degli edifici”.

A distanza di poco più di un anno, due incendi devastanti hanno colpito attività commerciali riconducibili a Donna Luisella, più precisamente alle famiglie Fusco – La Matta, riaccendendo interrogativi e preoccupazioni.

Il primo rogo risale al 6 febbraio 2025 a Lusciano, dove le fiamme distrussero completamente il locale “Benvenuti al Sud – Burger”. I danni furono ingenti, al punto da costringere i proprietari, i fratelli Danilo e Mirko Fusco (figli di Luisa La Matta), a sospendere ogni attività a tempo indeterminato. In quell’occasione, attraverso i social, i titolari comunicarono la chiusura forzata del locale.

Donna Luisella La Marco, originaria di Secondigliano ma residenti a Melito, gestisce anche un’altra attività a Lusciano e da qualche anno un ristorante al Borgo Marinari.

Nella notte appena trascorsa, un nuovo incendio ha colpito ancora una volta un’attività della stessa famiglia, quella ‘storica’ sul corso Secondigliano, dove le fiamme hanno avvolto la pizzeria “Benvenuti al Sud”. Il rogo, divampato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un intervento massiccio dei vigili del fuoco, impegnati per ore nello spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Durante le operazioni, l’incendio si è esteso anche a un gommista adiacente, rendendo necessaria l’invio di ulteriori squadre. La Polizia di Stato ha transennato completamente la zona e disposto l’evacuazione precauzionale dell’intero stabile sovrastante. La circolazione sul corso Secondigliano è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni anche per i mezzi ANM ed EAV.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni appaiono ingenti e l’episodio riporta inevitabilmente alla mente quanto accaduto a Lusciano. Due incendi, due locali, la stessa proprietà, a distanza di un anno: coincidenze, fatalità o altro che sono ora al vaglio degli investigatori.