Incendio pizzeria Raf Bonetta al Vomero: “Cause legate ai fuochi d’artificio”

È stata fatta piena luce sull’incendio scoppiato nella notte di Capodanno all’interno del nuovo locale di Raf Bonetta, in via Cimarosa, nel quartiere Vomero, che al momento dei fatti era chiuso al pubblico. Le verifiche hanno escluso cause dolose: le fiamme sarebbero state provocate in modo accidentale dall’esplosione di fuochi d’artificio.

A rendere nota la ricostruzione è stato lo stesso imprenditore attraverso un messaggio pubblicato sui social network. “Dopo una notte insonne e tanta paura, siamo riusciti a chiarire la natura dell’incendio. Ci tenevamo a rassicurare tutti: l’evento è nato da un gesto accidentale legato all’utilizzo di fuochi d’artificio, come abbiamo potuto constatare dalle immagini delle telecamere. Ringraziamo davvero di cuore tutti per la vicinanza dimostrata, le persone e gli amici che ci sono stati accanto già dalle prime ore. Grazie a nome di tutto lo staff di Raf Bonetta”, scrive Bonetta.

