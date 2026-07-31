Incidente auto-moto nel Salernitano, Giuseppe D’Auria muore a 24 anni

Non ce l’ha fatta Giuseppe D’Auria, il 24enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi tra Santa Maria la Carità e Scafati. Il giovane è deceduto nella serata di ieri in ospedale, dove era ricoverato in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, le gravi lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Lo riporta Metropolis.

L’incidente si era verificato lungo via Scafati, nei pressi di un bar della zona. Giuseppe era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’autovettura. L’urto è stato violentissimo e il 24enne è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.

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La sua morte ha profondamente colpito la comunità di Scafati, in particolare il quartiere Mariconda, dove il giovane viveva ed era molto conosciuto. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore sui social, con amici e conoscenti che lo ricordano con affetto.

Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della stazione di Scafati, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sono i rilievi effettuati sul luogo dello schianto e le eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

FOTO DI REPERTORIO