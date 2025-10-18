PUBBLICITÀ
Incidente in moto in Cilento, Demetrio Lettieri muore a 29 anni
Incidente in moto in Cilento, Demetrio Lettieri muore a 29 anni

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Tragedia a Santa Marina, in provincia di Salerno, dove un motociclista di 29 anni, Demetrio Lettieri, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Lo scontro è avvenuto in località Isca del Molino, lungo una strada di campagna, e ha coinvolto la moto del giovane e un mezzo agricolo, che – secondo una prima ricostruzione – sarebbe stato condotto dal padre.

Il 29enne stava percorrendo la via a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l’impatto frontale con il trattore. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La Polizia Stradale di Sapri ha chiuso temporaneamente la strada in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e stabilire con precisione la dinamica dell’incidente.

Demetrio Lettieri era molto conosciuto in zona: lavorava in un maneggio locale e la notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità.

