Terribile incidente a Pozzuoli, 15enne muore dopo lo scontro

Stanotte un 15enne è morto in un drammatico incidente in via Annecchino ad Arco Felice. Come riporta Cronaca Flegrea il giovanissimo era a bordo dello scooter, insieme ad una 14enne, quando si sarebbe scontrato con un’auto. Per C.P. sarebbe deceduto sul colpo mentre la giovane passeggera è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni dai sanitari del 118. Il pm ha disposto l’autopsia sulla slama del 15enne.

DRAMMI SULL’ASFALTO

E’ morta dopo quattro giorni Milena Lentini, 14 anni, di Mombaroccio studentessa al primo anno dell’Ipsia Benelli di Pesaro, rimasta ferita gravemente martedì scorso in un incidente stradale nel quartiere di Santa Veneranda a Pesaro, mentre stava andando a scuola al Campus in compagnia di una sua amica nell’auto di un loro conoscente che si era offerto di accompagnarle. Era la prima volta che ci salivano.