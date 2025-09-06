PUBBLICITÀ
Incidente nel Salernitano, Francesco muore dopo aver festeggiato il compleanno

Tragedia nella notte in provincia di Salerno. A Silla di Sassano un giovane di Sala Consilina, Francesco Comuniello, ha perso la vita in un incidente stradale. Aveva appena 24 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto è finita contro il muro di un’abitazione. Non risultano altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori, per i rilievi del caso. I sanitari del 118, giunti rapidamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Francesco aveva festeggiato il compleanno poco prima della mezzanotte e stava tornando a casa dei nonni, a pochi passi dal luogo dell’impatto. L’incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino, trasformando una giornata che doveva essere di festa in un dramma.

Domani, domenica 7 settembre, alle ore 15:30 saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Giuseppe Operaio a Pantano di Teggiano.
