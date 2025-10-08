PUBBLICITÀ
Incredibile al Vomero, entrano nel cortile e rubano una moto in meno di due minuti

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Un’azione fulminea, durata poco più di un minuto e mezzo, ha lasciato senza parole i residenti di piazzetta Aniello Falcone, al Vomero. Nella notte tra martedì e mercoledì, tre individui sono stati ripresi da una telecamera di videosorveglianza mentre si introducevano all’interno di un cortile condominiale e rubavano una moto nuova, acquistata da meno di un mese.

Nel video – ora al vaglio delle forze dell’ordine – si vede il gruppo agire con estrema rapidità e sicurezza: in circa 90 secondi riescono a entrare nel cortile, usare un flex per tagliare il blocca disco e portare via il mezzo senza destare sospetti. Il furto, oltre a destare allarme tra i residenti, riaccende i riflettori sul problema della sicurezza nella zona collinare di Napoli. Molti cittadini lamentano un incremento di episodi simili e chiedono controlli più frequenti, soprattutto nelle ore notturne. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

