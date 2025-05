Infarto mentre fa Jogging a Frattamaggiore, 55enne salvato dal 118

Intorno alle 19:00, un uomo di 55 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre faceva jogging a Frattamaggiore. Immediatamente è stata allertata l’ambulanza medicalizzata di Afragola, che è arrivata sul posto in pochi minuti. L’equipaggio del 118 ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e ha utilizzato il defibrillatore, che ha erogato una scarica elettrica. Fortunatamente, l’intervento tempestivo ha avuto successo: l’uomo è stato trasportato vivo all’ospedale di Frattamaggiore, con ritmo cardiaco e respiro ripristinati. Un intervento rapido e decisivo che ha salvato una vita. A raccontare l’episodio è l’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che su Facebook scrive:

