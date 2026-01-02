Inizio anno nel dolore a Giugliano, addio al giovane Francesco Vassallo

PUBBLICITÀ

Una terribile tragedia ha colpito nelle scorse ore la comunità di Giugliano. Un giovane padre di famiglia, se ne è andato via per sempre a soli 32 anni. Si chiamava Francesco Vassallo.

La sua dipartita ha generato grande dolore ad amici e parenti, che si trovano ora a fare i conti con una tale tragedia. La brutta notizia è stata diffusa tramite i social. I funerali si terranno domani 3 gennaio alle ore 10.30 presso la chiesa di San Nicola, dove la città gli renderà l’ultimo saluto.

Tanti i commenti sui social: “Francesco Vassallo cosa ai combinato,non ci posso credere,ieri con me,e stamattina sei con gli angeli,torna indietro ci sono tuoi figli che asp te qui,non fare scherzi a tutti noi,torna a casa, ci ai fatto manere senza parole, comune dove sei adesso abbraccia anche tuo papà da parte di noi e spero che torni indietro”

