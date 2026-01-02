PUBBLICITÀ
HomeCronacaInizio anno nel dolore a Giugliano, addio al giovane Francesco Vassallo
CronacaCronaca locale

Inizio anno nel dolore a Giugliano, addio al giovane Francesco Vassallo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Inizio anno nel dolore a Giugliano, addio al giovane Francesco Vassallo
Inizio anno nel dolore a Giugliano, addio al giovane Francesco Vassallo
PUBBLICITÀ

Una terribile tragedia ha colpito nelle scorse ore la comunità di Giugliano. Un giovane padre di famiglia, se ne è andato via per sempre a soli 32 anni. Si chiamava Francesco Vassallo.

La sua dipartita ha generato grande dolore ad amici e parenti, che si trovano ora a fare i conti con una tale tragedia. La brutta notizia è stata diffusa tramite i social. I funerali si terranno domani 3 gennaio alle ore 10.30 presso la chiesa di San Nicola, dove la città gli renderà l’ultimo saluto.
Tanti i commenti sui social: “Francesco Vassallo cosa ai combinato,non ci posso credere,ieri con me,e stamattina sei con gli angeli,torna indietro ci sono tuoi figli che asp te qui,non fare scherzi a tutti noi,torna a casa, ci ai fatto manere senza parole, comune dove sei adesso abbraccia anche tuo papà da parte di noi e spero che torni indietro”

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati