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Innocente ucciso dalla ‘ndrangheta, arresti contro la cosca

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Innocente ucciso dalla 'ndrangheta, arresti contro la cosca
Filippo Ceravolo
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Nell’operazione eseguita stamattina dai carabinieri e coordinata dalla Dda di Catanzaro, nell’ambito della quale sono stati eseguiti 15 provvedimenti cautelari nel Vibonese, viene contemplato anche l’omicidio di Filippo Ceravolo, vittima innocente di mafia. Il 19enne è morto il 25 ottobre 2012 in seguito a un agguato mentre si trovava in macchina con il vero obbiettivo dei killer, Domenico Tassone, il quale si è salvato gettandosi fuori dall’abitacolo. Tassone è stato tratto in arresto, con l’accusa di associazione mafiosa, lo scorso 8 aprile nel corso dell’operazione Jerakarni.

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