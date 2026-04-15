Innocente ucciso dalla ‘ndrangheta, arresti contro la cosca

PUBBLICITÀ

Nell’operazione eseguita stamattina dai carabinieri e coordinata dalla Dda di Catanzaro, nell’ambito della quale sono stati eseguiti 15 provvedimenti cautelari nel Vibonese, viene contemplato anche l’omicidio di Filippo Ceravolo, vittima innocente di mafia. Il 19enne è morto il 25 ottobre 2012 in seguito a un agguato mentre si trovava in macchina con il vero obbiettivo dei killer, Domenico Tassone, il quale si è salvato gettandosi fuori dall’abitacolo. Tassone è stato tratto in arresto, con l’accusa di associazione mafiosa, lo scorso 8 aprile nel corso dell’operazione Jerakarni.

Innocenti uccisa dalle organizzazioni criminali