La vacanza a Ischia finisce male, catturato un ricercato internazionale

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Stamattina personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 40enne, poiché destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità spagnole, per truffa. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati, sono intervenuti in una struttura ricettiva dell’isola e, poco distante dalla stessa, hanno rintracciato e tratto in arresto il prevenuto in esecuzione del provvedimento sopra citato.

San Giorgio a Cremano: arrestato un soggetto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 48enne, con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante i servizi all’uopo predisposti, sono intervenuti in viale Formisano, a San Giorgio a Cremano, per la segnalazione di un soggetto molesto in strada.

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Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato l’uomo segnalato che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendoli fisicamente, finché non è stato bloccato dagli operatori. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.