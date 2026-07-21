Spari nella notte a Napoli, 34enne gambizzato fuori casa

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Questa notte i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti – allertati dal 118 – nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. Poco prima si era presentato un 34enne di Barra, Antonio De Luca, già noto alle forze dell’ordine ferito da colpi d’arma da fuoco. Dai primi accertamenti pare che l’uomo, verso le 00.30, mentre era all’esterno della propria abitazione sarebbe stato avvicinato da ignoti a bordo di un’auto che gli avrebbero esploso contro alcuni colpi di pistola.

La vittima – ferita con tre colpi alla coscia sinistra e uno alla coscia destra – è ancora ricoverata ma non è in pericolo di vita. Durante il sopralluogo effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli in via Suor Maria della Passione Beata sono stati rinvenuti due bossoli e diverse tracce di sangue all’altezza del civico 129.