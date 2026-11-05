Ivano Esposito finalista al Premio Il Federiciano con “Ciao Papà”: la poesia nasce da una sua bachata

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– Dalla danza alla musica, fino alla poesia. Ivano Esposito, ballerino, coreografo, insegnante e giudice federale FIDESM, sarà tra i finalisti della XVIII edizione del Premio Il Federiciano, la manifestazione culturale organizzata da Aletti Editore e in programma ad Augusta, in Sicilia, dal 3 al 7 dicembre 2026. Il 5 dicembre Esposito leggerà pubblicamente la poesia “Ciao Papà”, un testo che racchiude una storia personale e che rappresenta una nuova dimensione del suo percorso artistico. La particolarità del componimento è il suo legame diretto con la musica: “Ciao Papà” è infatti anche il testo di una bachata originale realizzata dallo stesso Ivano Esposito. Parole e musica diventano così due linguaggi attraverso i quali raccontare il rapporto con la figura paterna, il dolore della sua assenza e le emozioni che possono trasformarsi in espressione artistica.

Dalla bachata alla poesia: la storia dietro “Ciao Papà”

La partecipazione al Premio Il Federiciano aggiunge una nuova sfumatura all’attività di un artista conosciuto soprattutto nel panorama delle danze caraibiche. In questo caso, la scrittura non nasce separatamente dalla musica: la poesia è parte integrante di un progetto musicale personale. La lettura pubblica ad Augusta rappresenterà quindi un’occasione per condividere con il pubblico il significato di un testo che, attraverso la parola, racconta un’esperienza intima e universale. È proprio questo legame tra poesia e canzone a caratterizzare la partecipazione di Esposito alla manifestazione, creando un ponte tra due forme espressive diverse ma accomunate dalla capacità di comunicare emozioni.

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Ivano Esposito, una carriera tra riconoscimenti e impegno sociale

Originario di Napoli, Ivano Esposito si dedica da oltre vent’anni alla danza, all’insegnamento e alla preparazione di ballerini per competizioni nazionali e internazionali. È fondatore e direttore artistico della scuola Ivano Esposito Art Dance, attraverso la quale porta avanti la formazione nelle danze caraibiche. Nel 2026 ha conquistato il titolo di Campione Italiano FIDESM nella Professional Division Caribbean Show Dance. Nello stesso anno, insieme alla ballerina Denise Bevilacqua, ha ottenuto il titolo di Vicecampione Internazionale alla Universal Dance League, nella categoria Showcase Salsa Pro-Am Over 16. Nel suo percorso figurano inoltre il Leone d’Oro di Venezia – Riconoscimento Speciale per Meriti Professionali, ricevuto nel 2021, e il Premio Internazionale Jacques d’Adelsward-Fersen, conferito nel 2025 a Capri per il valore artistico e sociale del suo progetto coreografico. Una parte significativa della sua attività è infatti legata all’utilizzo della danza come strumento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Un impegno raccontato anche da testate nazionali e attraverso la partecipazione a iniziative televisive, tra cui Rai News.

Il suo percorso artistico è stato approfondito anche da Il Giornale e dal Corriere del Mezzogiorno.

Un nuovo capitolo per l’artista napoletano

La presenza al Premio Il Federiciano non interrompe il percorso di Ivano Esposito nella danza, ma ne amplia il racconto. Accanto alle competizioni, all’insegnamento e alle coreografie a carattere sociale, emerge la dimensione dell’autore musicale, capace di tradurre un’esperienza personale in un testo destinato anche alla lettura poetica. Il 5 dicembre, ad Augusta, “Ciao Papà” verrà condivisa con il pubblico in una forma diversa da quella musicale, portando sul palcoscenico della poesia la storia da cui è nata la bachata. Il programma della manifestazione è consultabile sul sito del Comune di Augusta. Per conoscere il percorso professionale, i progetti artistici e le attività di Ivano Esposito è disponibile il sito ufficiale.