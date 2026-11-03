Avevano un fucile in casa, sequestro e doppio arresto a piazza Mercato

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Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno di detenzione abusiva di armi. Nella giornata di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne ed un 19enne per detenzione di arma clandestina, relativo munizionamento e ricettazione.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di mirati servizi, a seguito di un controllo presso l’abitazione dei giovani, in zona Mercato, hanno rinvenuto un fucile calibro 12 con le canne alterate e la bascula con matricola abrasa, del quale gli stessi non hanno saputo giustificare la provenienza, nonché tre cartucce dello stesso calibro.

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Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno, altresì, rinvenuto e sequestrato circa 20.000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, i due sono stati tratti in arresto dal personale operante.