La Campania sbanca alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, vinti quasi 300mila euro tra Napoli e Caserta

Di Nicola Avolio
Campania in festa con il Lotto. Nel concorso di giovedì 14 agosto, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Aversa, in provincia di Caserta, con sei ambi, quattro terni e una quaterna dal valore totale di 62.500 euro in via Generale Armando Diaz.

Festa anche a Pozzuoli, con un terno da 45mila euro. Ancora migliore il bottino dell’estrazione successiva, quando a Napoli sono stati vinti 124.750 euro ancora con sei ambi, quattro terni e una quaterna in via Angelo Camillo De Meis.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 821 milioni di euro dall’inizio del 2025.

Festa grande anche al 10eLotto

Il 10eLotto premia la Campania. Nei concorsi di giovedì 14 e sabato 16 agosto, come riporta Agipronews, vinti oltre 60mila euro: vinti 22.500 euro ad Aversa, in provincia di Caserta, in via Roma, con un 7 Doppio Oro, a cui si aggiungono 18.500 euro a Pietramelara, sempre in provincia di Caserta, in via Libertà, e due 4 Doppio Oro da 10mila euro l’una a Saviano, provincia di Napoli, in via San Francesco d’Assisi.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.

