La napoletana Sara Penelope Robin illumina il red carpet a Venezia

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è molto più di un festival è un osservatorio dove il cinema incontra la moda, e dove il red carpet diventa un linguaggio capace di raccontare storie oltre le pellicole. Tra le protagoniste di questa edizione, a catturare l’attenzione del pubblico e dei fotografi è stata Sara Penelope Robin, attrice e interprete raffinata, la cui presenza ha trasformato la passerella in un momento quasi di autentica poesia.

Chi è Sara Penelope Robin

Sara Penelope Robin, all’anagrafe Sara Genevieve Mormile, è nata nel 1991 a Caivano, in provincia di Napoli. Cresciuta nel quartiere Parco Verde, ha sviluppato una forte connessione con le sue radici e una sensibilità artistica che l’ha portata a esplorare diverse forme di espressione.

Dopo aver studiato Cinema all’Università Roma Tre, ha intrapreso una formazione teatrale presso la scuola “Dietro Le Quinte” di Crescenzo Autieri, dove ha studiato recitazione, canto, dizione e danza finalizzata al teatro. Il suo nome d’arte riflette la sua visione artistica: “Sara è il nome che racchiude la mia essenza, Penelope e Saverio rappresentano la mia parte femminile e maschile, trasformate in Robin.”

La sua carriera è decollata con i monologhi su TikTok, dove tratta temi che spaziano dalla politica alle lotte femministe, fino a momenti di vita quotidiana, raggiungendo milioni di visualizzazioni. Ha partecipato alla serie televisiva Pesci Piccoli e a programmi come Propaganda Live su La7 e Donne sull’orlo di una crisi di nervi su Rai. Nel 2023 ha pubblicato il libro Tarantelle Condominiali, un’opera che unisce ironia e profondità.

Le sue muse artistiche includono Monica Vitti, Sophia Loren, Anna Magnani, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Totò e Massimo Troisi, mentre la musica che l’ispira spazia dal rock anni ’70 alla musica cantautorale italiana fino a rapper contemporanei come Fabri Fibra.

Un ingresso che parla di autenticità

Il 28 agosto 2025, in occasione della proiezione di Il Rapimento di Arabella, Sara Penelope Robin ha sfilato al Lido conquistando gli sguardi con una grazia sobria e intensa. Non un’apparizione fine a sé stessa, ma un gesto che ha messo al centro la sua capacità di fondere glamour e verità.

L’outfit è un dialogo tra moda e introspezione

Per l’occasione, Sara ha scelto un abito creato da Marco Gambedotti con i pregiati tessuti di Pierlorenzo Bassetti. Le linee pure, i dettagli essenziali e la qualità materica del vestito hanno restituito l’immagine di una bellezza elegante e mai ostentata.

Il dettaglio della collana indossata, presa in prestito alla madre, rende la sua apparizione al red carpet ancora più intensa e significativa. La scelta di portare con sé un pezzo di storia personale diventa un invito per tutte le donne, ovvero riconoscere e celebrare le proprie radici, abbracciare la propria fragilità e forza, e sentirsi libere di esprimere la propria autenticità.

Un percorso artistico coerente

L’apparizione al Lido non è solo un momento mondano, ma il riflesso di un percorso coerente. Sara Penelope Robin ha costruito negli anni una carriera fatta di scelte precise, in cui la recitazione si è intrecciata con un lavoro continuo di ricerca interiore. La sua capacità di portare autenticità nei ruoli interpretati trova eco anche nelle uscite pubbliche, dove il confine tra persona e personaggio sembra quasi dissolversi.

In un panorama spesso dominato dall’immagine, Sara rappresenta un’eccezione preziosa, la prova che si può apparire senza recitare, mostrarsi senza maschere, trasformare un red carpet in un atto creativo.

Venezia come specchio dell’anima

La cornice veneziana amplifica questo messaggio. Il red carpet della Mostra del Cinema non è mai neutro, per molti diventa un palcoscenico di vanità, per altri un terreno di battaglia simbolica. Nel caso di Sara Penelope Robin, è stato piuttosto uno spazio di risonanza interiore, in cui eleganza e vulnerabilità hanno trovato un punto d’incontro.

In un’epoca in cui i riflettori cercano spesso la provocazione o l’eccesso, la sua scelta stilistica e personale è apparsa come un invito alla sobrietà consapevole, alla bellezza che nasce dall’essere e non solo dall’apparire.

La sua partecipazione alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia non si esaurisce nella cronaca di una sfilata, è piuttosto un gesto che lascia traccia. La forza di Sara Penelope Robin sta nel ricordarci che dietro l’abito e i flash esiste un’anima che non ha paura di raccontarsi.

A Venezia, tra star internazionali e maestri consacrati, la sua apparizione ci ha ricordato che il vero glamour nasce dall’incontro tra arte, umanità e verità personale, e che ogni persona può riconoscersi in questa grazia autentica.