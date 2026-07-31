Estate in auto, i 7 consigli essenziali per battere il caldo di agosto

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Agosto è uno dei mesi preferiti dagli italiani per andare in vacanza: infatti, secondo i dati raccolti da Parclick.it, l’azienda leader in Europa nella prenotazione di parcheggi online, sei italiani su dieci scelgono agosto per partire qualche giorno, e l’auto diventa il mezzo di trasporto ideale per chi cerca libertà, flessibilità e avventura. Tuttavia, le alte temperature di questo mese possono trasformare un’esperienza piacevole in una sfida, se non si adottano le giuste precauzioni. Viaggiare in auto con il caldo richiede pianificazione e alcune accortezze per garantire comfort, sicurezza e buon umore a tutti i passeggeri.

Durante il mese di agosto, l’interno di un’auto esposta al sole può raggiungere temperature estreme, anche superiori ai 50 ºC. Questo non compromette solo il comfort, ma rappresenta anche un rischio per la salute, in particolare per bambini, anziani e animali domestici. La spossatezza da caldo, la disidratazione e i colpi di calore sono pericoli reali durante un viaggio prolungato in queste condizioni. Per questo, gli esperti di Parclick.it ci offrono alcuni consigli per viaggiare in auto ad agosto senza soffocare:

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1. Controllare l’auto prima di partire

Prima di intraprendere qualsiasi tragitto, è fondamentale assicurarsi che il sistema di climatizzazione funzioni correttamente. Conviene inoltre controllare le condizioni del motore, della batteria, i livelli dei liquidi e lo stato degli pneumatici, poiché il caldo può influire sulla loro pressione.

2. Partire presto al mattino o al tramonto

Evitare le ore di maggiore intensità solare (tra le 12:00 e le 17:00) può fare una grande differenza. Guidare presto al mattino o a fine giornata non solo riduce l’esposizione al caldo, ma permette anche di evitare il traffico più intenso.

3. Mantenere l’auto ventilata

Durante le soste, se riteniamo sia sicuro farlo, consigliabile lasciare i finestrini leggermente aperti e utilizzare i parasole per ridurre l’effetto serra all’interno del veicolo. Anche i vetri oscurati possono contribuire a ridurre la radiazione solare.

4. Indossare abbigliamento e accessori adeguati

Guidare con abiti leggeri, in cotone o lino, dai colori chiari, e indossare sempre occhiali da sole aiuta a sopportare meglio il caldo. Si consiglia inoltre l’uso di asciugamani umidi o panni freschi per rinfrescarsi durante il viaggio.

5. Mantenere un’idratazione costante

Portare acqua fresca e far bere regolarmente tutti i passeggeri è fondamentale. Un piccolo frigorifero portatile può essere un ottimo alleato per mantenere le bevande fresche durante il tragitto.

6. Fare soste frequenti

Fare una pausa ogni due ore non è consigliabile solo per la sicurezza stradale, ma anche per sgranchirsi le gambe, rinfrescarsi e permettere all’auto di ventilare adeguatamente.

7. Utilizzare un parcheggio prima del viaggio

Iniziare un viaggio con l’auto dopo che questa è rimasta parcheggiata in un parcheggio, anziché in strada, può far sì che l’auto sia più fresca e che l’inizio del viaggio sia molto più comodo e semplice.

Viaggiare in auto durante l’estate ha anche il suo fascino. I paesaggi assolati, i cieli tersi e la possibilità di fermarsi su spiagge, fiumi, borghi pittoreschi o punti panoramici trasformano ogni tragitto in parte del viaggio stesso. Inoltre, la musica giusta, una buona compagnia e un atteggiamento flessibile di fronte agli imprevisti possono trasformare qualsiasi spostamento in un’esperienza indimenticabile.

Ester Stivelli, Country Manager IT+DACH di Parclick, afferma: Viaggiare in auto ad agosto, come fanno milioni di italiani, può essere molto gratificante se si adottano le precauzioni necessarie per mitigare il caldo. Preparazione, buon senso e attenzione ai dettagli sono le chiavi per godersi ogni chilometro senza lasciarsi sopraffare dalle alte temperature. Le ondate di calore sono sempre più intense, basti pensare che giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato in Europa occidentale, mettendo a dura prova le categorie più fragili. Per questo da Parclick vogliamo assicurarci che tutti affrontino queste vacanze prendendo le giuste precauzioni e un semplice gesto come lasciare l’auto in un parcheggio coperto e sorvegliato può davvero fare la differenza: la tranquillità di sapere che sarà protetta dal caldo, dalle macchie e dai furti, che aumentano in questo periodo dell’anno, non ha prezzo. Buone vacanze a tutti!”