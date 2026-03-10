Ladro acrobata a Napoli, si arrampica sui tubi per rubare nelle abitazioni

PUBBLICITÀ

Negli ultimi giorni sono diverse le segnalazioni a Napoli di un uomo che si arrampica lungo i tubi dell’acqua dei palazzi per introdursi nelle abitazioni e compiere furti mentre i proprietari dormono. Uno degli avvistamenti più recenti risale allo scorso 7 marzo intorno alle 2.30, in via Antonio De Curtis. In quell’occasione il presunto ladro, descritto come un uomo di colore, sarebbe stato ripreso da una telecamera mentre si muoveva all’esterno dell’edificio.

Le immagini mostrerebbero l’uomo mentre si arrampica utilizzando i tubi dell’acqua per raggiungere i piani superiori dei palazzi, con l’obiettivo di entrare negli appartamenti. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, soprattutto per il fatto che i tentativi di intrusione avverrebbero durante la notte, mentre le persone sono in casa e dormono.

PUBBLICITÀ