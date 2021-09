I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato Gennaro Capuano, 49enne di Forcella già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli.

Ricercato da maggio scorso, Capuano è stato individuato e bloccato in Via Falcone nel comune di Grumo Nevano. Tradotto al carcere di Poggioreale, sconterà 12 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.