L’attrice Antonietta Bello: “Ho scoperto di essere lesbica dopo la fine con la storia con Lino Guanciale”

L’attrice friulana Antonietta Bello dopo quattro dalla fine della sua storia d’amore con l’attore Lino Guanciale dichiara: “Non potrei stare con nessun uomo ora, mi piacciono le donne!”

La storia con Lino Gaunciale

Lino Guanciale è uno dei volti più noti del grande e, soprattutto, del piccolo schermo: più volte protagonista di fiction, spesso su RaiUno, è tra gli attori più amati dei fan delle serie tv italiane. La sua storia d’amore con l’attrice Antonietta Bello è durata ben 10 anni, i due sono stati insieme infatti dal 2008 al 2018. Dopo quattro anni dalla fine della storia Antonietta Bello torna a parlare di Lino Guanciale. Tanti bei ricordi ed una storia difficile da superare ma adesso, racconta Bello, non ci sono dubbi sulla fine della storia.

“Ora ho capito di essere lesbica”

Come lei stessa racconta: “Quando io e Lino ci lasciammo fu molto doloroso: dopo tutto l’amore che c’era stato, dopo 10 anni di vita insieme, era un fallimento con cui fare i conti” l’attrice spiega poi l’approccio nel ‘ricominciare’. “Avevo una vita da ricostruire, ripartivo da zero. Ora sono di nuovo felice, Lino e io siamo rimasti amici“. Tutto bene quel che finisce bene, la Bello e Lino Guanciale sono oramai grandi amici ma le novità per l’attrice friulana non finiscono qui.

Un ritorno tra i due è infatti totalmente escluso dall’attrice, questo non solo per gli stessi motivi che hanno portato alla rottura e che li rendono incompatibili in coppia, ma anche per una “novità” nella vita di Antonietta Bello. “Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica” spiega l’attrice. “Per me è stato tutto molto naturale, non l’ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatto parte di me da sempre per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni” continua. “È stato un passaggio graduale, delicato, naturale. Poco alla volta mi sono sentita sempre più attratta dalle donne e poi, a un certo punto, mi sono sentita attratta solo dalle donne” conclude.