Anche a Napoli arriva l’autunno. Dopo il cielo prevalentemente soleggiato di ieri e il bel tempo di quest’oggi, già da domani, come riportano gli esperti di 3bmeteo.it, le condizioni meteorologiche subiranno un brusco cambiamento. L’autunno entrerà infatti più nel vivo, con piogge e calo delle temperature in arrivo su tutto il versante campano.

Previsioni meteo Napoli

Previsioni meteo Napoli, lunedì, 4 ottobre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C.

Previsioni meteo Napoli, martedì, 5 ottobre: Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 20°C.

Previsioni meteo Napoli, mercoledì, 6 ottobre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C.