Liceo Classico e Scientifico Renato Cartesio, lunedì l’Open Day dal tema “Multiforme Ingegno”

Di Redazione Internapoli
Liceo Classico e Scientifico Renato Cartesio, lunedì l’Open Day dal tema "Multiforme Ingegno"
Il 19 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 19.30, il Liceo Classico e Scientifico Renato Cartesio apre le porte delle sue tre sedi di Giugliano, Villaricca e Qualiano a studenti e genitori per l’Open Day dal tema Multiforme Ingegno. L’evento è pensato per raccontare l’identità, l’offerta formativa ededucativa dell’Istituto.

Durante l’iniziativa, gli alunni e le famiglie potranno visitare gli spazi della scuola, conoscere i percorsi di studio del Liceo Classico e del Liceo Scientifico, confrontarsi con i docenti e scoprire le attività ed i laboratori che valorizzano le competenze per orientare alle scelte future.

«Scegliere una scuola significa scegliere un percorso di crescita – afferma la vicepreside del Liceo, professoressa Laura Saccone – con l’Open Day “Multiforme Ingegno” vogliamo raccontare una scuola viva, capace di unire tradizione e innovazione. »

Ad arricchire il programma ci saranno, alle ore 17.15 una performance musicale in auditorium e alle ore 18.30 un’esibizione in palestra, curate da docenti e studenti del Liceo.

