L’imprenditore di Acerra Clemente Marzullo ucciso in Colombia, killer in fuga

Un imprenditore napoletano è stato ucciso a Cali, in Colombia, in un agguato avvenuto lo scorso martedì nel quartiere El Limonar, area residenziale e commerciale nella zona sud della città. La vittima è Clemente Marzullo, 47 anni, originario di Acerra, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre stava scendendo dalla propria auto in Carrera 65, tra la 9ª strada e l’autostrada.

Secondo quanto riportato dai media locali, due uomini armati si sarebbero avvicinati all’imprenditore e avrebbero sparato a bruciapelo, senza lasciargli possibilità di fuga. I killer sono poi fuggiti rapidamente a bordo di una motocicletta, facendo perdere le proprie tracce. Alcuni passanti hanno tentato di soccorrerlo e Marzullo è stato trasportato d’urgenza in una struttura sanitaria della zona, dove è morto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime ferite.

Le autorità colombiane hanno aperto un’indagine per far luce sulla dinamica e sul movente dell’omicidio. Gli investigatori, si legge su Il Corriere della Sera, non escludono alcuna pista: si valuta sia un possibile collegamento con le attività dell’imprenditore, attivo nel settore immobiliare e nel commercio internazionale, sia eventuali intrecci con ambienti criminali. Intanto, sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area e vengono ascoltati i testimoni presenti al momento dell’agguato.