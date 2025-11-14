PUBBLICITÀ
HomeCronacaL'imprenditore di Acerra Clemente Marzullo ucciso in Colombia, killer in fuga
CronacaCronaca locale

L’imprenditore di Acerra Clemente Marzullo ucciso in Colombia, killer in fuga

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
L'imprenditore di Acerra Clemente Marzullo ucciso in Colombia, killer in fuga
L'imprenditore di Acerra Clemente Marzullo ucciso in Colombia, killer in fuga
PUBBLICITÀ

Un imprenditore napoletano è stato ucciso a Cali, in Colombia, in un agguato avvenuto lo scorso martedì nel quartiere El Limonar, area residenziale e commerciale nella zona sud della città. La vittima è Clemente Marzullo, 47 anni, originario di Acerra, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre stava scendendo dalla propria auto in Carrera 65, tra la 9ª strada e l’autostrada.

Secondo quanto riportato dai media locali, due uomini armati si sarebbero avvicinati all’imprenditore e avrebbero sparato a bruciapelo, senza lasciargli possibilità di fuga. I killer sono poi fuggiti rapidamente a bordo di una motocicletta, facendo perdere le proprie tracce. Alcuni passanti hanno tentato di soccorrerlo e Marzullo è stato trasportato d’urgenza in una struttura sanitaria della zona, dove è morto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime ferite.

PUBBLICITÀ

Le autorità colombiane hanno aperto un’indagine per far luce sulla dinamica e sul movente dell’omicidio. Gli investigatori, si legge su Il Corriere della Sera, non escludono alcuna pista: si valuta sia un possibile collegamento con le attività dell’imprenditore, attivo nel settore immobiliare e nel commercio internazionale, sia eventuali intrecci con ambienti criminali. Intanto, sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area e vengono ascoltati i testimoni presenti al momento dell’agguato.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati