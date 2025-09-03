PUBBLICITÀ
Lite con il morto a Chiaia, arrestato l’assassino

Di Redazione Internapoli
Il 1° settembre 2025 i carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno arrestato un uomo di 36 anni, di nazionalità moldava, accusato di omicidio e tentata distruzione di cadavere. Il provvedimento è stato emesso a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, dopo il grave delitto avvenuto tra il 24 e il 25 agosto sotto il ponte di via A. d’Isernia, nel quartiere Chiaia.

La vittima, un senzatetto di origini nordafricane non ancora identificato, sarebbe stata colpita al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e definire eventuali responsabilità aggiuntive.

