Una vicenda dai contorni ancora tutti da definire. Un banale litigio per motivi di viabilità trasformatosi in un vero e proprio raid. Un appuntamento chiarificatore tra un 39enne e un 60enne, entrambi del rione Traiano, ha così portato uno dei due in ospedale. Secondo la prima ricostruzione dopo che tra i due erano volate parole grosse il più giovane avrebbe preso una mazza da baseball nell’auto e avrebbe iniziato a colpire l’altro. In quel momento, secondo quanto poi hanno dichiarato i litiganti, sarebbe passata un’auto il cui conducente si sarebbe poi fermato per sparare contro il 39enne ferendolo ad una gamba in maniera non grave. I due ‘contendenti’ hanno dichiarato di non conoscerlo: un racconto che adesso è al vaglio degli investigatori che vogliono vederci chiaro sulla vicenda. L’episodio, riportato da Il Roma, è avvenuto poco prima delle 23 di venerdi in via Marco Aurelio dove sono poi accorsi i poliziotti del commissariato di Bagnoli e gli operatori del 118 che hanno accompagnato il ferito presso l’ospedale San Paolo. Il 39enne ha riportato una ferita guaribile in venti giorni. Secondo la prima ricostruzione i due avevano deciso di incontrarsi per un appuntamento chiarificatore inerente il risarcimento di un incidente stradale. Quando però si sono incontrati nuovamente è iniziato il litigio fino all’arrivo del ‘terzo uomo’ che ha sparato all’indirizzo del più giovane.
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Lite in strada, gambizzato 39enne al Rione Traiano
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Redazione Internapolihttps://internapoli.it
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