PUBBLICITÀ
HomeCulturaLo cunto tra li canti, spettacolo multidisciplinare con la regia di Domenico...
Cultura

Lo cunto tra li canti, spettacolo multidisciplinare con la regia di Domenico Basile

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Lo cunto tra li canti, spettacolo multidisciplinare con la regia di Domenico Basile
Lo cunto tra li canti, spettacolo multidisciplinare con la regia di Domenico Basile
PUBBLICITÀ

Liberamente ispirato alla fiaba di cornice de Lo Cunto de li cunti di Giambattista Basile, lo spettacolo intreccia parola, musica e danza in un racconto che affonda le radici nella grande tradizione orale napoletana, riscoprendola con linguaggi contemporanei. Un’attrice e un pianista conducono il pubblico – studenti, insegnanti, famiglie – in un viaggio onirico tra incanto e trasformazione: dall’imprevisto che dà avvio alla storia, passando per il viaggio iniziatico, gli aiutanti magici, fino al sospirato lieto fine. Lo Cunto tra li canti è un’esperienza immersiva che parla ai giovani e agli adulti, stimola l’immaginazione e offre spunti di riflessione su crescita, desiderio e cambiamento, nel segno della meraviglia.

Regia: Domenico Basile – vincitore del Premio Fabula 2025
Musiche: Dera Sol & Anthos
Attrice : Dera Sol
Pianista: Anthos

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati