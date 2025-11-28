Lo cunto tra li canti, spettacolo multidisciplinare con la regia di Domenico Basile

PUBBLICITÀ

Liberamente ispirato alla fiaba di cornice de Lo Cunto de li cunti di Giambattista Basile, lo spettacolo intreccia parola, musica e danza in un racconto che affonda le radici nella grande tradizione orale napoletana, riscoprendola con linguaggi contemporanei. Un’attrice e un pianista conducono il pubblico – studenti, insegnanti, famiglie – in un viaggio onirico tra incanto e trasformazione: dall’imprevisto che dà avvio alla storia, passando per il viaggio iniziatico, gli aiutanti magici, fino al sospirato lieto fine. Lo Cunto tra li canti è un’esperienza immersiva che parla ai giovani e agli adulti, stimola l’immaginazione e offre spunti di riflessione su crescita, desiderio e cambiamento, nel segno della meraviglia.

Regia: Domenico Basile – vincitore del Premio Fabula 2025

Musiche: Dera Sol & Anthos

Attrice : Dera Sol

Pianista: Anthos

