Tragedia nel giorno di Pasquetta, il piccolo Lorenzo muore schiacciato dal quad

Tragedia nel giorno di Pasquetta ad Olevano Romano in provincia di Roma. Lorenzo Pizzuti, un bambino di soli 6 anni, è morto dopo che il quad sul quale era in sella si è ribaltato. Come si legge su canaledieci.it, il piccolo è stato schiacciato dal peso del mezzo guidato da una amica di famiglia. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che ora, dopo i rilievi del caso, dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’inicidente. Ora la 26enne, ricoverata in ospedale ma fuori pericolo di vita, è indagata per omicidio colposo dalla procura di Tivoli. Lorenzo avrebbe compiuto 6 anni, oggi, martedì 19 aprile.

Lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo Lorenzo Pizzuti

La cittadina alle porte di Roma è “sconvolta e incredula per la tragedia avvenuta”, ha spiegato il sindaco Umberto Quaresima: “Lo sfortunato bambino frequentava l’asilo nido comunale e la famiglia abitava in una casa nelle campagne del nostro comune. Appena mi hanno informato dell’incidente mi sono recato sul posto insieme alla polizia locale ma purtroppo per il piccolino non c’era più nulla da fare. Nel giorno del suo funerale proclameremo il lutto cittadino”.