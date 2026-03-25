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Lotta ai roghi tossici a Giugliano, quarto arresto in poche ore

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Lotta ai roghi tossici a Giugliano, quarto arresto in poche ore
Lotta ai roghi tossici a Giugliano, quarto arresto in poche ore
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Quarto arresto in poche ore per i carabinieri della Squadra Intervento operativo del 10° Reggimento Campania in quella che è una vera e propria lotta per la sicurezza ambientale nella Terra dei Fuochi. A finire in manette un 44enne di Castel Volturno già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato perché ritenuto responsabile insieme ad un 45enne nigeriano e ad una donna 41enne italiana, dell’incendio divampato l’altro giorno a Giugliano in via Vicinale Trenga. Ad inchiodare il 44enne le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. L’uomo, come si vede, alimenta le fiamme gettandoci sopra i rifiuti: è stato sottoposto ai domiciliari è ora in attesa di giudizio.

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