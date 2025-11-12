PUBBLICITÀ
Goodnews

Napoli e provincia baciate dalla fortuna al Lotto, i due terni portano in dote 30mila euro

La Campania sbanca Lotto e 10eLotto nella prima estrazione della settimana, centrando – segnala Agimeg – vincite, tra le prime dieci di entrambi i concorsi, per oltre 72mila euro.

Nel dettaglio, la vincita più alta è arrivata a Napoli, dove un fortunato giocatore ha centrato il terno secco 22-67-71 sulla ruota di Napoli, trasformando una giocata da 4,50 euro in un premio da 20.250 euro.

Le altre vincite

Sempre nel Napoletano, a Vico Equense, è stato realizzato un altro terno secco (7-27-89 sulla ruota di Firenze) da 9.750 euro, grazie a una puntata da 5 euro convalidata in Piazza San Giovanni Battista.

A Montoro, in provincia di Avellino, la fortuna ha premiato un giocatore che, con una giocata da 2 euro, ha centrato una quaterna secca 42-51-58-66 su Tutte, portando a casa 12.450 euro.

Fortuna anche al 10eLotto, con due colpi – sottolinea Agimeg – centrati in regione: a Greci (AV) una giocata da 4 euro in modalità frequente ha fruttato 20.001 euro grazie a un “9”; mentre a Mondragone (CE) un giocatore ha vinto 10.000 euro con una puntata da 20 euro, centrando un “7” sempre in modalità frequente.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

