Napoli e provincia baciate dalla fortuna al Lotto, i due terni portano in dote 30mila euro

La Campania sbanca Lotto e 10eLotto nella prima estrazione della settimana, centrando – segnala Agimeg – vincite, tra le prime dieci di entrambi i concorsi, per oltre 72mila euro.
Nel dettaglio, la vincita più alta è arrivata a Napoli, dove un fortunato giocatore ha centrato il terno secco 22-67-71 sulla ruota di Napoli, trasformando una giocata da 4,50 euro in un premio da 20.250 euro.
Le altre vincite
Sempre nel Napoletano, a Vico Equense, è stato realizzato un altro terno secco (7-27-89 sulla ruota di Firenze) da 9.750 euro, grazie a una puntata da 5 euro convalidata in Piazza San Giovanni Battista.
A Montoro, in provincia di Avellino, la fortuna ha premiato un giocatore che, con una giocata da 2 euro, ha centrato una quaterna secca 42-51-58-66 su Tutte, portando a casa 12.450 euro.
Fortuna anche al 10eLotto, con due colpi – sottolinea Agimeg – centrati in regione: a Greci (AV) una giocata da 4 euro in modalità frequente ha fruttato 20.001 euro grazie a un “9”; mentre a Mondragone (CE) un giocatore ha vinto 10.000 euro con una puntata da 20 euro, centrando un “7” sempre in modalità frequente.