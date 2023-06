Il tatuaggio come forma d’arte, la semplicità e la ricerca della bellezza è lo stile di Luisa Casalino

PUBBLICITÀ

Un’artista è anche chi realizza opere sulla pelle. Come Luisa Casalino, giovane e talentuosa tatuatrice. Luisa non ha mai smesso di cercare la bellezza, la semplicità ed il suo stile. La città di Napoli, dov’è nata, è la sua musa ispiratrice. “Sono nata in una città che mi ha regalato i colori la forza e lo spirito del sacrificio, “Napoli” che bel pezzo di terra, un posto dove i tuoi sogni sono lì a portata di mano e non devi fare altro che tirarli fuori come faceva Michelangelo”, dice Luisa.

L’arte è il filo conduttore della vita di Luisa, che ha studiato il liceo Artistico e poi l’Accademia delle Belle Arti a Napoli.

Ha iniziato da giovanissima a disegnare e col passare del tempo si è appassionata ai tatuaggi. Durante questi anni ha avuto grandi maestri ed ancora oggi molti sono i nomi ed i grandi professionisti che le regalano insegnamenti. Per Luisa “il tatuaggio non è solo uno stile è saper cogliere l’esperienza di un artista rubare la sua dottrina come musica nell’aria. Ho iniziato questo cammino con semplicità, con le persone semplici che molte volte mi chiedono di graffiare la loro carne, con un nome con un volto, con una forma. Ma il mio segno è lì un ago da tre una linea dolce come un Clarion, una piccola barca, un occhio che ti scruta, le labbra che non ti diranno mai che questo viaggio non continuerà”.

La speranza è poter crescere e dimostrare che anche a Napoli nei suoi posti più nascosti una donna con un sogno può essere la principessa di una linea disegnata.

