Lutto ad Acerra, addio al volontario Francesco Barbetta

PUBBLICITÀ

Ieri la notizia della morte di Francesco Barbetta è stata accolta con dolore dalla comunità di Acerra. L’uomo era molto noto per la sua attività di volontario come Responsabile della Protezione Civile Misericordia.

In tanti hanno ricordato Francesco sui social. “SOCIETÀ CATTOLICA AGRICOLA DEL SACRO CUORE DI GESÙ PELLEGRINAGGIO ACERRA – POMPEI I Pellegrini partecipano con profonda commozione al dolore dei familiari e degli amici per la perdita del CAV. FRANCESCO BARBETTA già Responsabile della Protezione Civile “Misericordia”,

pellegrino e devoto di Maria SS. del Rosario. Ne ricordano l’esemplare dedizione e lo affidano alla bontà e alla misericordia del Signore”

PUBBLICITÀ

“R.i.p. Francesco Barbetta ,difensore dell’ambiente del nostro territorio, faceva ronde diurne e notturne per contrastare i roghi tossici !! Sentite condoglianze alla famiglia”, così Acerra live’s

Andrea ha voluto ricordarlo così: “Ci sono persone che, oltre alla preparazione, mettono, prima di tutto, il cuore in tutto il loro operato. Francesco Barbetta ci lascia un’eredità storica preziosa, la dimostrazione pratica di un principio fondamentale del volontariato di Protezione Civile: la solidarietà attiva. È stato la prova tangibile di un sistema di volontariato vissuto con estrema generosità e grande competenza. Essere dove serve, quando serve. Non era solo pronto a soccorrere ma sapeva fare bene. Un esempio di dedizione incondizionato per la missione di tutti i volontari”.

“Mi stringo al dolore della famiglia Barbetta per la perdita del caro Francesco.

Francesco è stato un grande uomo un punto di riferimento per gli ultimi di questa terra, una grande perdita per tutta la comunità. riposa in pace Cicciotto”, scrive Sergio.

“Sei stato un padre è un maestro per noi volontari una persona da un cuore nobile hai dedicato tt la tua vita per aiutare gli altri senza mai una volta tirarti indietro Governatore tu rimani sempre il padre è simbolo dei volontari di Acerra è sarai per tutti noi un bellissimo angelo.R.i.P. “, questo il posto delle Aquile di Acerra