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Lutto nel mondo del giornalismo napoletano e alla Federico II, è morta Adriana Schiavo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Lutto nel mondo del giornalismo napoletano e alla Federico II, è morta Adriana Schiavo
Lutto nel mondo del giornalismo napoletano e alla Federico II, è morta Adriana Schiavo
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Lutto nel mondo del giornalismo e all’Università Federico II di Napoli per la morte di Adriana Schiavo, 40 anni, avvenuta mercoledì 25 marzo scorso.

Schiavo era in forza presso l’ufficio stampa dell’ateneo federiciano. La sua prematura scomparsa ha scioccato l’intera comunità accademica e i colleghi giornalisti, che la stimavano per le grandi doti umane e professionali.

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Lutto nel mondo del giornalismo napoletano e alla Federico II, è morta Adriana Schiavo

Schiavo lascia il compagno e un bimbo di 5 anni. I funerali si sono svolti giovedì 26 marzo, presso la chiesa di San Vitale a Fuorigrotta. L’Ordine dei Giornalisti della Campania ha voluto dedicarle un minuto di silenzio e un lungo applauso durante l’assemblea che si è tenuta sempre giovedì per l’approvazione del bilancio.

Sempre solare, sorridente, positiva e grande lavoratrice, Adriana si è arresa dopo una lunga malattia che ha affrontato con tenacia e dignità. “Siamo tutti distrutti”, è quanto filtra dai colleghi di Adriana alla Federico II, straziati per l’accaduto. La giornalista aveva cominciato a collaborare da freelance, prima di entrare nell’ufficio stampa dell’ateneo napoletano.

La chiesa di Fuorigrotta, giovedì mattina, era affollata di persone che le hanno voluto dedicare un ultimo saluto. Familiari, amici, ma anche tanti colleghi. Molti i ricordi commossi della giovane giornalista, volata via troppo presto. In tanti hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia per la terribile e dolorosa perdita, molti hanno scelto di farlo in maniera riservata, senza clamore, portando un affetto silenzioso e stringendosi in un lungo abbraccio ai familiari, in questo momento di grande sofferenza.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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