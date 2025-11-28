Lutto tra Giugliano e Scampia per Antonio, il 54enne ha perso la battaglia contro la malattia

PUBBLICITÀ

Lutto tra Giugliano e Scampia per la scomparsa di Antonio Niola. Sposato e con un figlio, Antonio è stato stroncato in breve tempo da una rara malattia, a soli 54 anni.

Cresciuto nel quartiere napoletano nella periferia Nord di Napoli, Antonio si era trasferito a Giugliano, dopo il matrimonio. E’ da tutti conosciuto e ricordato come una brava persona, di animo gentile e sempre disponibile con tutti.

I funerali di Antonio Niola verranno celebrati domani, sabato 29 novembre, alle ore 11, presso la parrocchia di San Marco Evangelista, a Giugliano.