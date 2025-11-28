PUBBLICITÀ
HomeCronacaLutto tra Giugliano e Scampia per Antonio, il 54enne ha perso la...
CronacaCronaca locale

Lutto tra Giugliano e Scampia per Antonio, il 54enne ha perso la battaglia contro la malattia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Lutto tra Giugliano e Scampia per Antonio, il 54enne ha perso la battaglia contro la malattia
Lutto tra Giugliano e Scampia per Antonio, il 54enne ha perso la battaglia contro la malattia
PUBBLICITÀ

Lutto tra Giugliano e Scampia per la scomparsa di Antonio Niola. Sposato e con un figlio, Antonio è stato stroncato in breve tempo da una rara malattia, a soli 54 anni.

Cresciuto nel quartiere napoletano nella periferia Nord di Napoli, Antonio si era trasferito a Giugliano, dopo il matrimonio. E’ da tutti conosciuto e ricordato come una brava persona, di animo gentile e sempre disponibile con tutti.

PUBBLICITÀ

I funerali di Antonio Niola verranno celebrati domani, sabato 29 novembre, alle ore 11, presso la parrocchia di San Marco Evangelista, a Giugliano.

Dolore a Sant’Antimo per la morte di Maria Scaraglio, addio alla giovane insegnante

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati