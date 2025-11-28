PUBBLICITÀ
Dolore a Sant’Antimo per la morte di Maria Scaraglio, addio alla giovane insegnante

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dolore a Sant’Antimo per la scomparsa di Maria Scaraglio, una giovane insegnante di sostegno di soli 29 anni. Prestava servizio presso l’Istituto Comprensivo Don Milani-Pestalozzi.

Maria è ricordata da tutti come una brava ragazza, prima ancora che come insegnante, dolce, sensibile e sempre disponibile verso i colleghi e amata dai suoi alunni.

A dare il triste annuncio della sua scomparsa, il sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno, che così ricorda la giovane attraverso un post su Instagram: “Con profonda tristezza desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera comunità di Sant’Antimo, il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa della prof.ssa Maria Scaraglio, docente di sostegno presso l’Istituto Comprensivo Don Milani – Pestalozzi.

Maria era una giovane insegnante dolce, sensibile, generosa, sempre disponibile verso i suoi alunni e rispettata e amata dai colleghi.
La sua presenza nella scuola era un riferimento sicuro: accompagnava i ragazzi con pazienza, cura e dedizione, lasciando un segno autentico in chiunque avesse la fortuna di incontrarla.
La comunità scolastica, i suoi studenti e la città tutta si stringono attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore per una perdita ingiusta e difficile da comprendere.
Che il ricordo della sua bontà e del suo sorriso possa essere di conforto a chi le ha voluto bene. Riposa in pace, Maria”.

I funerali della giovane si terranno nella giornata di domani, sabato 29 novembre alle 13 presso il Santuario di Sant’Antimo.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

