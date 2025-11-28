Dolore a Sant’Antimo per la morte di Maria Scaraglio, addio alla giovane insegnante

Dolore a Sant’Antimo per la scomparsa di Maria Scaraglio, una giovane insegnante di sostegno di soli 29 anni. Prestava servizio presso l’Istituto Comprensivo Don Milani-Pestalozzi.
Maria è ricordata da tutti come una brava ragazza, prima ancora che come insegnante, dolce, sensibile e sempre disponibile verso i colleghi e amata dai suoi alunni.
A dare il triste annuncio della sua scomparsa, il sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno, che così ricorda la giovane attraverso un post su Instagram: “Con profonda tristezza desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera comunità di Sant’Antimo, il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa della prof.ssa Maria Scaraglio, docente di sostegno presso l’Istituto Comprensivo Don Milani – Pestalozzi.
I funerali della giovane si terranno nella giornata di domani, sabato 29 novembre alle 13 presso il Santuario di Sant’Antimo.