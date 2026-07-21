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Assolto. Nonostante una richiesta di un anno e quattro mesi. Questa la decisione del tribunale monocratico di Napoli per il 26enne Ugo Cucarano già ristretto ai domiciliari per episodi di spaccio.

Mala di Fuorigrotta, assolto il 26enne Ugo Cucarano

L’assoluzione è giunta grazie alle argomentazioni del legale di Cucarano, l’avvocato Francesca Landolfi che ha fatto riferimento ad una recente sentenza della Cassazione su un caso simile.

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Come ribadito dal legale l’essersi allontanato di poco dal domicilio di Fuorigrotta dal secondo piano a piano terra, è bastato all’imputato per evitare la condanna. Sarebbe scattata invece nel caso fosse stato bloccato fuori o lontano dall’edificio. Cucarano era stato arrestato due giorni fa dagli uomini del commissariato San Paolo nei pressi dell’ingresso del palazzo in cui risiede.

I poliziotti lo hanno riconosciuto e sono intervenuti, sapendo della sua condizione di detenuto agli arresti domiciliari. È scattata a suo carico l’accusa di evasione e come sempre in casi del genere, il processo davanti al giudice monocratico terminato con l’assoluzione.

Non è la prima volta che Ugo Cucarano sale alla ribalta della cronaca. Il 21 agosto dell’anno scorso fu vittima di un agguato avvenuto all’alba a Napoli e ferito da un colpo d’arma da fuoco al braccio sinistro. Ha precedenti per droga, ma non è ritenuto legato a nessun clan.