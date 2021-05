Lacrime nella comunità di Orta di Atella e il mondo dei bottari per la morte di Franco Cinquegrana. Il 43enne si è spento a seguito delle complicazioni legate al Covid 19, gettando nello sconforto amici e parenti. Franco era molto conosciuto nel casertano, presenza fissa anche alla Festa di Sant’Antuono a Macerata Campania. Non a caso l’associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa lo ha voluto omaggiare con un post sulla pagina ufficiale: “Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Cinquegrana per la perdita del caro Franco”.

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio lasciati sui social per Franco Cinquegrana e la sua famiglia.

“Oggi questo maledetto virus s’ è portato via un altro nostro paesano Franco Cinquegrana,un bravissimo ragazzo, educato e rispettoso,ho avuto il piacere di conoscerlo e frequentarlo come amico e “bottaro”,persone come lui si contano sulle dita…..che la terra ti sia lieve Ciccio” scrive Maria Grazia.

Poi ancora: “La compagnia di Santantuono ora e sempre partecipa al grave lutto x la perdita del nostro bottista franco cinquegrana. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia cinquegrana ..alla moglie Anna tramo e ai familiari… Riposa in pace fratellone. La tua botte suonerà sempre con noi” scrive Giulio