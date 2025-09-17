Malore improvviso mentre fa lezione, docente muore a Napoli

PUBBLICITÀ

Un docente 60enne dell’istituto comprensivo “55 Piscicelli – Maiuri” di Napoli ha avuto un improvviso malore mentre era in aula ed è deceduto subito dopo.

È accaduto nella mattinata di oggi poco dopo l’orario di ingresso. Il docente si chiamava Gerardo Antonio Castelli

Il personale dell’istituto ha immediatamente iniziato le manovre con defibrillatore, poi continuate da sanitari 118 sopraggiunti ma per il docente non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri.

PUBBLICITÀ

La salma è stata affidata ai familiari.

Momenti di grande sconforto questa mattina all’istituto comprensivo “Piscicelli-Maiuri” della Municipalità Vomero-Arenella, dove un insegnante è deceduto in classe davanti ai suoi alunni.

Il maestro di matematica Antonio C., da poco trasferito dal plesso Ruotolo dello stesso istituto, ha accusato un malore improvviso mentre stava tenendo lezione in una prima elementare. I colleghi hanno tentato immediatamente di prestargli soccorso: un docente di educazione fisica ha utilizzato anche il defibrillatore presente a scuola, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile.

La notizia ha gettato nello sconforto gli studenti, ancora giovanissimi, e l’intera comunità scolastica – insegnanti, dirigente e personale ATA – rimasta sconvolta dall’accaduto. Solo ieri nell’istituto si era celebrata la giornata di accoglienza dei nuovi iscritti per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, in un clima di festa ora spezzato dal dolore.

Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio. In uno di questi si legge: «Per me Antonio sarà sempre presente, ogni mattina, in quella che resterà per sempre la sua scuola, la scuola a cui ha donato la sua vita e il suo impegno per i bambini. Buon viaggio Maestro Antonio, riposa in pace»

“Esprimiamo il cordoglio e la vicinanza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e di tutta l’Amministrazione Comunale alla famiglia del docente scomparso oggi mentre era lavoro ed alla Dirigente Scolastica dell’IC Piscicelli Maiuri per l’improvviso lutto che ha colpito la città e tutta la comunità scolastica napoletana”. Così l’assessora all’istruzione e alle famiglie del comune di Napoli Maura Striano.

Il dirigente della scuola

“Oggi ci ha improvvisamente lasciati il maestro Antonio Castelli.

Per tanti anni è stato un maestro di matematica amato, stimato e rispettato da alunni e colleghi della nostra scuola.

Antonio non era di molte parole, era un uomo riservato e apparentemente burbero, ma aveva un cuore grande ed era sempre disponibile e attento a soddisfare le richieste di aiuto di tutti. A volte si prodigava anche fuori dall’orario di servizio. Quante volte, dopo la fine delle lezioni, lo abbiamo visto armeggiare ai computer della sala di informatica, accompagnato dalla sua valigetta piena di pendrive e CD!

Era generoso e contento di condividere le sue approfondite conoscenze tecnologiche e non si è mai sottratto dal dare spiegazioni sia agli alunni che ai docenti.

Aveva poi una cura e un’attenzione speciale per gli alunni più fragili e deboli, ai quali riservava sempre sorrisi e dolcezza!

La sua passione per l’insegnamento e il suo prodigarsi per gli altri in modo silenzioso e discreto sono stati e saranno per sempre un esempio per tutti noi.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri ricordi.

Ciao, caro maestro Antonio”.