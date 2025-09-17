Malore improvviso mentre fa lezione, docente muore a Napoli

Un docente 60enne dell’istituto comprensivo “55 Piscicelli – Maiuri” di Napoli ha avuto un improvviso malore mentre era in aula ed è deceduto subito dopo.
È accaduto nella mattinata di oggi poco dopo l’orario di ingresso. Il docente si chiamava Gerardo Antonio Castelli
Il personale dell’istituto ha immediatamente iniziato le manovre con defibrillatore, poi continuate da sanitari 118 sopraggiunti ma per il docente non c’è stato nulla da fare.
Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri.
La salma è stata affidata ai familiari.
Momenti di grande sconforto questa mattina all’istituto comprensivo “Piscicelli-Maiuri” della Municipalità Vomero-Arenella, dove un insegnante è deceduto in classe davanti ai suoi alunni.
Il maestro di matematica Antonio C., da poco trasferito dal plesso Ruotolo dello stesso istituto, ha accusato un malore improvviso mentre stava tenendo lezione in una prima elementare. I colleghi hanno tentato immediatamente di prestargli soccorso: un docente di educazione fisica ha utilizzato anche il defibrillatore presente a scuola, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile.
La notizia ha gettato nello sconforto gli studenti, ancora giovanissimi, e l’intera comunità scolastica – insegnanti, dirigente e personale ATA – rimasta sconvolta dall’accaduto. Solo ieri nell’istituto si era celebrata la giornata di accoglienza dei nuovi iscritti per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, in un clima di festa ora spezzato dal dolore.
Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio. In uno di questi si legge: «Per me Antonio sarà sempre presente, ogni mattina, in quella che resterà per sempre la sua scuola, la scuola a cui ha donato la sua vita e il suo impegno per i bambini. Buon viaggio Maestro Antonio, riposa in pace»
“Esprimiamo il cordoglio e la vicinanza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e di tutta l’Amministrazione Comunale alla famiglia del docente scomparso oggi mentre era lavoro ed alla Dirigente Scolastica dell’IC Piscicelli Maiuri per l’improvviso lutto che ha colpito la città e tutta la comunità scolastica napoletana”. Così l’assessora all’istruzione e alle famiglie del comune di Napoli Maura Striano.
Il dirigente della scuola