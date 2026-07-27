Malore mentre lavora, l’operaio di Ferrovie Giancarlo Palomba muore a 24 anni

PUBBLICITÀ

Un operaio di 24 anni ha perso la vita nella notte durante un intervento di manutenzione sulla rete ferroviaria presso la stazione di Vairano-Caianello, a Vairano Scalo, nel Casertano. La vittima è Giancarlo Palomba, dipendente di RFI e iscritto alla Filt-Cgil. Il giovane era al lavoro all’interno del cantiere quando si è verificata la tragedia. Sul posto sono intervenute le autorità competenti, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, il 24enne sarebbe stato colpito da un malore. Le indagini sono tuttora in corso.

Sull’episodio sono intervenute le segreterie Filt Cgil Campania e Caserta. «In questo momento di immenso dolore, nel pieno rispetto del lavoro degli organi competenti – scrivono i segretari generali di Filt Cgil Campania e Caserta, Angelo Lustro e Tommaso Pascarella – resteremo in attesa degli accertamenti e delle determinazioni delle autorità preposte, che chiariranno le cause del decesso. Una tragedia immane che lascia sgomenti e senza parole e colpisce l’intera comunità ferroviaria. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, ai colleghi della IS di Vairano e a tutti i lavoratori di RFI – concludono Lustro e Pascarella – giungano il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza della Filt Cgil Campania, della Filt Cgil Caserta e di tutti i ferrovieri».

PUBBLICITÀ