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Omicidio Luigi Esposito, disposto il carcere per il 26enne tunisino

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Omicidio Luigi Esposito, disposto il carcere per il 26enne tunisino
Omicidio Luigi Esposito, disposto il carcere per il 26enne tunisino
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Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Ridha Rahmounim, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi ‘Luca’ Esposito ad Eboli.

Lo ha deciso dopo l’udienza di convalida al Tribunale di Salerno per l’uomo fermato la notte tra venerdì e sabato e ritenuto responsabile della morte di Esposito. Il giudice, confermando il quadro accusatorio ha contestato il reato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché soppressione di cadavere.

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Gianluca Spina
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