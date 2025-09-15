Marano fa festa col SuperEnalotto, centrato un “5” da oltre 46mila euro

PUBBLICITÀ

Il SuperEnalotto premia la Campania e specialmente Napoli e provincia. Nell’estrazione di sabato 13 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” da 46.309,05 euro: uno a Napoli presso la Tabaccheria Moggio in via dei Mille, 61 C, il secondo a Marano di Napoli nel Tabacchi Polverino in via Marano Pianura, 275 e l’ultimo a Castellamare di Stabia presso il Bar Nunzio in via Pioppaino, 34.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 settembre, sale a 51,8 milioni di euro.

Le altre vincite

Nei concorsi di venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 sono stati infatti vinti 69.258 euro, così distribuiti: in Strada Provinciale Pianura a Pozzuoli, in provincia di Napoli, colpo da 26.250 euro grazie a tre ambi e un terno, 22.500 euro sono invece andati in Corso Europa a Casavatore, in provincia di Napoli, con un terno, 10.258 euro in via Piano a San Sossio Baronia, in provincia di Avellino, grazie a un ambo, due ambi ‘Oro’ e un terno ‘Oro’ e 10mila euro in corso Vittorio Emanuele a Napoli con un ambo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre 912,4 milioni di euro da inizio 2025.

Festa anche al 10eLotto. I concorsi di venerdì 12 e sabato 13 hanno regalato alla regione una vincita complessiva di 67mila euro. Venerdì a Casagiove, in provincia di Caserta, colpo da 50mila euro – premio più alto di giornata – grazie ad un 7 Doppio Oro in via Nazionale Appia, mentre a Napoli vinti 5mila euro con un 8 Oro in corso Secondigliano. Sabato ad Aversa, in provincia di Caserta, un 6 Doppio Oro vale una vincita da 12mila euro in via Roma. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,77 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

Restano ancora pochi giorni per riscuotere i premi da 10mila euro messi in palio dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar. L’iniziativa, andata in scena a giugno 2025, ha distribuito complessivamente 1.000 premi garantiti, ciascuno da 10mila euro, in occasione di quattro estrazioni straordinarie.

I premi non riscossi in Campania, come riporta Agipronews, provengono da giocate effettuate a Pontecagnano Faiano (SA), Napoli, Acerra (NA), Casoria (NA), Napoli (NA) e Massa di Somma (NA). Le scadenze sono fissate tra il 25 e il 26 settembre, in base al concorso di riferimento.

Per verificare l’eventuale vincita, i giocatori devono controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale SuperEnalotto.it, tramite App ufficiale o nei punti vendita Sisal.

Le vincite possono essere riscosse presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale e un documento di identità.

Si ricorda che i termini di riscossione, pari a 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, stanno per scadere: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, quelli del 27 e 28 giugno entro il 25 e 26 settembre.