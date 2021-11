Incidente mortale in Tangenziale a Napoli, lacrime per Marco: “Addio angelo bello”

Si chiamava Marco Buongarzone ed aveva 40 anni il centauro che ha perso la vita l’altro giorno in un tragico incidente sulla Tangenziale a Napoli, nei pressi dell’uscita di Agnano.

Sposato da pochi anni, Marco era felice con la sua famiglia. Purtroppo quella maledetta mattina il destino lo ha strappato alla vita. Erano le 8 circa quando un uomo a bordo di uno scooter si è scontrato con un furgone. Nell’impatto, la vittima è stata sbalzata fuori dalla strada. Marco Buongarzone, 40 anni circa, è deceduto dopo il trasporto all’ospedale Cardarelli. Sul luogo erano subito intervenute la Polizia Stradale ed i sanitari del 118, ma i soccorsi sono stati inutili.

Tanti i commenti sui social. “Voglio ricordarmi di te così !!! In un giorno di felicità … cosa che nessuno ha più il piacere di avere in questa vita un giorno di felicità … Eri una persona buona padre amorevole e marito eccezionale … Ma le persona buone non sostano mai troppo tempo sulla terra perché sono angeli , Forse avevano bisogno di te , solo questo mi viene da pensare ! Una cosa è certa só che vivrai dentro di loro per sempre Ti voglio bene Angelo bello. Ciao Marco”, scrive un’amica sui social pubblicando le foto del matrimonio.

“Eravamo poco più che conoscenti ma mi hai trattato come un fratello. Mi cercavi continuamente per informarti su come stavo, organizzavi serate insieme, mi spronavi a riprendermi in mano la mia vita in modo scherzoso coi tuoi budget da Capo Area di Banca. Non posso credere che il destino ti abbia strappato in questo momento alla vita, proprio mentre lei ti stava sorridendo dandoti tutte le gioie che una persona speciale come te meritava. Non riesco a pensare a nulla di più beffardo e crudele. Ti voglio ricordare così, al tuo bellissimo matrimonio, cui mi hai invitato quasi scusandoti perché temevi non mi facesse piacere venire ed invece è stata una delle giornate più belle di quest’anno. Grazie di tutto Marco Buongarzone, sei stato nei fatti uno dei migliori amici che abbia mai avuto”.