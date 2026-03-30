Marco Maddaloni ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli

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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Marco Maddaloni, è un atleta e personaggio televisivo italiano conosciuto grazie ai suoi traguardi nel judo e per diversi reality show.

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Nasce a Napoli il 7 dicembre 1984 in una famiglia di sportivi, il padre gestisce infatti la palestra Judo Club Star Napoli. Inizia a praticare le arti marziali fin da bambino e dopo i duri allenamenti ottiene il primo grande riconoscimento alla giovane età di 17 anni quando diventa Campione italiano assoluto di judo nella categoria under-73 Kg. L’anno seguente si aggiudica il titolo di Campione europeo junior mentre nel 2004 vince per due edizioni di fila i campionati europei under 23.

Grazie al successo raggiunto nello sport Marco Maddaloni inizia ad apparire anche in diversi progetti per il piccolo schermo e ha la possibilità di creare parallelamente anche una carriera televisiva. Debutta in tv nel 2013 quando sostituisce Alessandra Sensini nella 2ª edizione di Pechino Express, gareggia quindi insieme al nuotatore Massimiliano Rosolino e la loro coppia, Gli Sportivi, si aggiudica il podio del reality show. Nel 2013 vince anche una medaglia d’oro ai mondiali di judo e in seguito diventa uno dei tutor del programma di Caterina Balivo Detto fatto. Nel 2019 è tra i concorrenti della 14ª edizione de L’isola dei famosi e anche in questa occasione conquista il primo posto nella competizione battendo in finale l’attrice Marina La Rosa.

Nel 2019 appare anche nella trasmissione comica Made in Sud mentre nel 2021 torna a L’isola dei famosi in qualità di guest star. L’anno seguente Marco Maddaloni partecipa ad Alessandro Borghese – Celebrity Chef sfidando l’attrice Debora Villa. Nell’autunno del 2023 l’atleta ritorna ad essere protagonista di un reality show quando si unisce ai concorrenti del Grande Fratello. Il judoka entra nella casa più spiata d’Italia durante la puntata del 20 novembre aggiungendosi agli inquilini a 70 giorni dall’inizio della trasmissione. Dopo essere stato protagonista di diverse dinamiche (soprattutto contro Beatrice Luzzi), la notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio Maddaloni lascia la casa del Gf per raggiungere sua moglie Romina, colpita dalla perdita del padre, Mario Giamminelli. Non è la prima volta che Marco deve confrontarsi con un lutto mentre partecipa a un reality televisivo. Nel 2019, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, morì sua nonna. In quell’occasione l’ex judoka decisa di non abbandonare il gioco proseguendo la sua avventura nel reality, che poi vinse. Al Grande Fratello, invece, decide di ritirarsi per stare vicino alla moglie.