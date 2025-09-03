PUBBLICITÀ
Ansia ad Afragola per Maria Giacco, la 39enne è scomparsa

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Appello social per Maria Giacco, 39 anni, scomparsa da Afragola. La donna si è allontanata dalla città due giorni fa e da allora non si hanno più sue notizie. Al momento della scomparsa indossava un abito rosa e il suo cellulare risulta spento o scarico. Familiari e amici, preoccupati, hanno diffuso la sua foto sui social chiedendo a chiunque l’abbia vista di fornire informazioni utili.

Alcuni segnalano possibili avvistamenti nei pressi dell’ospedale di Frattamaggiore e della stazione di Casoria. Intanto, la rete si è mobilitata: numerose persone stanno collaborando alle ricerche per aiutare a riportarla a casa. “Chiunque la veda contatti le forze dell’ordine o il numero 3481953360” si legge in un post diffuso su Facebook.

