Un altro tragico incidente quella avvenuto sulla statale 162, dove il 31enne Mariano Califano di Volla ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto, nella serata di giovedì, poco prima delle 22, quando il giovane era a bordo di una moto all’uscita della stataleì162, in direzione Cercola-Pollena Trocchia. La salma è stata trasportata al Policlinico Federico II di Napoli per l’autopsia.

Il post di dolore del suo amore Valeria

“Sarai le prime luci del giorno che ci illuminerà il viso, sarai la stella più lucente in cielo che ci accompagnerà nelle notti più dure, sei e sarai per sempre il nostro unico amore della nostra vita . Per sempre uniti, la tua Valeria , Michela e Ginevra”

L’incidente, moto a 200 metri di distanza dal corpo

Al momento – riporta Fanpage – la dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti. Pare, però, che il giovane stava percorrendo la grande rotonda dell’uscita della statale, quando avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi poi sull’asfalto. La moto, intanto, ha proseguito la folle corsa arrivando a 200 metri di distanza della vittima.

Sul posto i carabinieri del radiomobile di Torre del Greco e della locale tenenza. Il personale del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 31enne.

Un altro tragico incidente quella avvenuto sulla statale 162, dove il 31enne Mariano Califano di Volla ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto, nella serata di giovedì, poco prima delle 22, quando il giovane era a bordo di una moto all’uscita della stataleì162, in direzione Cercola-Pollena Trocchia. La salma è stata trasportata al Policlinico Federico II di Napoli per l’autopsia.