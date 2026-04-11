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Una «scelta discrezionale che farà discutere». Così si legge nell’articolo del Fatto Quotidiano che ha anticipato oggi la notizia della grazia concessa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Nicole Minetti, emersa da un’inchiesta di Mi manda Rai Tre che andrà in onda domenica.

La notizia ha ricevuto anche gli onori della prima pagina, con un grande richiamo in cui si legge che «l’igienista dentale doveva scontare tre anni e 11 mesi, solo ai servizi sociali. Non farà neanche quelli: “esigenze familiari”». E, in effetti, una reazione di peso l’articolo l’ha suscitata: quella del Quirinale, intervenuto con un chiaro altolà a illazioni e strumentalizzazioni di una vicenda delicatissima sotto il profilo umano e che per questo sarebbe dovuta rimanere protetta della privacy.

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Mattarella concede la grazia a Nicole Minetti: “Gravi condizioni di un familiare minore”. La spiegazione del Quirinale

«La concessione dell’atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati», ha precisato l’ufficio stampa del Colle, ricordando che «la normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore».

Nell’articolo del Fatto Quotidiano, che ha bollato la decisione del Quirinale come discrezionale e destinata a far discutere, si legge che «il perno fondamentale è la necessità di provvedere a esigenze familiari che devono restare riservate per motivi di privacy. Esigenze ritenute valide dalle autorità e dalle istituzioni competenti che hanno deciso di concederle questo raro atto di clemenza senza dare alcuna pubblicità al provvedimento». Più avanti si riferisce di un tentativo fallito di ottenere un commento dalla diretta interessata, sottolineando che «la riservatezza è dovuta anche all’alto rischio di esposizione mediatica della richiedente dal passato a dir poco “controverso”».

Poi, dopo aver ricordato che la Minetti oggi si dedica al volontariato, si parla del compagno imprenditore «attivo da decenni tra Europa e Uruguay» e si sottolinea che «è in questo contesto che si collocano e maturano le esigenze familiari che hanno consentito a Nicole Minetti di modificare anche la sua posizione giuridica fino all’istanza di grazia accolta lo scorso febbraio». Il titolo dell’articolo è «Una grazia per Minetti salvata da Nordio e Mattarella». A ciascuno le valutazioni su dove volesse andare a parare. Lo stesso Quirinale, del resto, con quella nota, sembra aver fatto le sue.